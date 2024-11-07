Песков не сказал, будет ли Россия представлена на инаугурации Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли Россия представлена на инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что не было контактов между администрацией президента РФ и штабом Трампа относительно инаугурации. Все вопросы о возможном участии России в церемонии остаются открытыми до получения более конкретной информации от организаторов мероприятия, пояснил Песков.
Ранее официальный представитель Кремля опроверг информацию о том, что Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа с его избранием на пост президента США. Он заявил, что утверждения об обратном не соответствуют реальности.
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