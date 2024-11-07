Песков ответил на сообщения, что Путин тайно поздравил Трампа с победой

Президент России Владимир Путин не поздравлял Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Информация о том, что он сделал это неформально, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Недостоверная [информация]», — приводит RTVI комментарий официального представителя Кремля. Ранее в СМИ писали, что Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» передали Трампу поздравления с победой на выборах. Неформальное сообщение якобы было направлено по линии МИД РФ.
Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп был избран 47-м по счету президентом США в результате выборов, которые прошли 6 ноября, передает телеканал 360. Его официально поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, а также позвонил по телефону президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина насчет поздравления будущего президента США. Он уточнил, что речь идет о недружественной стране, пишет RT.
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