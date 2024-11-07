Песков ответил на сообщения, что Путин тайно поздравил Трампа с победой

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не поздравлял Трампа тайно
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Путин не передавал никаких сообщений Трампу неофициально, заявил Песков
Путин не передавал никаких сообщений Трампу неофициально, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент России Владимир Путин не поздравлял Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Информация о том, что он сделал это неформально, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Недостоверная [информация]», — приводит RTVI комментарий официального представителя Кремля. Ранее в СМИ писали, что Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» передали Трампу поздравления с победой на выборах. Неформальное сообщение якобы было направлено по линии МИД РФ.

Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп был избран 47-м по счету президентом США в результате выборов, которые прошли 6 ноября, передает телеканал 360. Его официально поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, а также позвонил по телефону президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина насчет поздравления будущего президента США. Он уточнил, что речь идет о недружественной стране, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин не поздравлял Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Информация о том, что он сделал это неформально, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Недостоверная [информация]», — приводит RTVI  комментарий официального  представителя Кремля. Ранее в СМИ писали, что Путин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев якобы «через знакомых» передали Трампу поздравления с победой на выборах. Неформальное сообщение якобы было направлено по линии МИД РФ. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп был избран 47-м по счету президентом США в результате выборов, которые прошли 6 ноября, передает телеканал 360. Его официально поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, а также позвонил по телефону президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Песков говорил, что ему неизвестно о планах Путина насчет поздравления будущего президента США. Он уточнил, что речь идет о недружественной стране, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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