06 ноября 2024

Кухарук открыл новый детский сад в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Нижневартовске
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Нижневартовске Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук открыл новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска в ходе рабочей поездки. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 детей, сообщил глава округа в своем telegram-канале.

«Одной из первых точек поездки в Нижневартовск стал третий корпус детского сада в 21 микрорайоне. Сегодня он открылся для первых 80 воспитанников. Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов», — следует из сообщения.

В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия. Кухарук поручил мэрии Нижневартовска благоустроить территорию около дошкольного учреждения пешеходным переходом.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук открыл новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска в ходе рабочей поездки. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 детей, сообщил глава округа в своем telegram-канале. «Одной из первых точек поездки в Нижневартовск стал третий корпус детского сада в 21 микрорайоне. Сегодня он открылся для первых 80 воспитанников. Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов», — следует из сообщения. В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия. Кухарук поручил мэрии Нижневартовска благоустроить территорию около дошкольного учреждения пешеходным переходом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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