Губернатор ХМАО Руслан Кухарук открыл новый корпус детского сада в 21 микрорайоне Нижневартовска в ходе рабочей поездки. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 детей, сообщил глава округа в своем telegram-канале.
«Одной из первых точек поездки в Нижневартовск стал третий корпус детского сада в 21 микрорайоне. Сегодня он открылся для первых 80 воспитанников. Четырехэтажное здание площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 320 детей и предусматривает 16 групп разных возрастов», — следует из сообщения.
В детсаду есть два музыкальных зала, бассейн, компьютерный класс, мультипликационная студия. Кухарук поручил мэрии Нижневартовска благоустроить территорию около дошкольного учреждения пешеходным переходом.
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