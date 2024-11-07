Песков заявил об одном из главных принципов внешней политики России

Песков: РФ не вмешивалась в выборы в США и Молдавии
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Песков заявил, что РФ никогда не вымешивалась в избирательные кампании других стран
Песков заявил, что РФ никогда не вымешивалась в избирательные кампании других стран Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невмешательстве во внутренние дела других государств. Он уточнил, что Россия не участвовала в избирательных кампаниях других стран, включая США и Молдавию.

«Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — сказал Песков журналистам на площадке заседания клуба «Валдай». Его слова передает РИА Новости.

Ранее в  Джорджии на пяти избирательных участках были получены ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает CNN, госсекретарь Брэд Раффенспергер, обвинил в инциденте Россию, однако улик, подтверждающих его слова, не предоставил. Такие обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США в российском посольстве объяснили внутриполитическими разногласиями в США и назвал их «пустышкой».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невмешательстве во внутренние дела других государств. Он уточнил, что Россия не участвовала в избирательных кампаниях других стран, включая США и Молдавию. «Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — сказал Песков журналистам на площадке заседания клуба «Валдай». Его слова передает РИА Новости. Ранее в  Джорджии на пяти избирательных участках были получены ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает CNN, госсекретарь Брэд Раффенспергер, обвинил в инциденте Россию, однако улик, подтверждающих его слова, не предоставил. Такие обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США в российском посольстве объяснили внутриполитическими разногласиями в США и назвал их «пустышкой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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