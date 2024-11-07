Песков заявил об одном из главных принципов внешней политики России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невмешательстве во внутренние дела других государств. Он уточнил, что Россия не участвовала в избирательных кампаниях других стран, включая США и Молдавию.
«Мы всегда повторяем, что мы никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Не вмешивались и в эту избирательную кампанию — ни в Америке, ни в Молдове», — сказал Песков журналистам на площадке заседания клуба «Валдай». Его слова передает РИА Новости.
Ранее в Джорджии на пяти избирательных участках были получены ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает CNN, госсекретарь Брэд Раффенспергер, обвинил в инциденте Россию, однако улик, подтверждающих его слова, не предоставил. Такие обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы президента США в российском посольстве объяснили внутриполитическими разногласиями в США и назвал их «пустышкой».
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