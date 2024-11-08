В Кремле раскрыли правду о переговорах Путина и Орбана: главные заявления Дмитрия Пескова

Песков: Путин ничего передавал Зеленскому через Орбана
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Путин в ближайшее время не планирует проводить переговоры с Орбаном
Путин в ближайшее время не планирует проводить переговоры с Орбаном Фото:

В администрации Кремля заявили, что президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также Песков рассказал, что Путин готов к проведению диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросам решения конфликта на Украине. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 8 ноября — в материале URA.RU. 

Встреча Путина и Орбана

В Кремле завили, что Путин ничего не передавал Зеленскому через Орбана. Песков отметил, что российский лидер пока не планирует встреч с венгерским премьером. Накануне стало известно о прибытии Зеленского в Венгрию.

Потепление в отношениях РФ и США

Песков сообщил, что пока рано говорить о потеплении в отношениях между РФ и США, несмотря на заявления российского и американского лидеров. По словам пресс-секретаря, пока не наступило время конкретных шагов.

Также в Кремле заявили, что готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется. Там добавили, что президент США планирует сам позвонить Путину для разговора.

Торговая война США и Китая

В Кремле предполагают, что Дональд Трамп примет «определенные экономические действия» для защиты американской экономики от шагов китайских предприятий. Так там прокомментировали возможность возникновения нового торгового конфликта между США и Китаем. Песков отметил, что пока неизвестно, какие именно меры будут приняты.

Переговоры Путина и Трампа по украинскому вопросу

В Кремле подтвердили готовность Путина к диалогу с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Российский президент готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Также Песков отметил, что цели СВО остаются прежними.

«Убитые на СВО солдаты КНДР»

Песков отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. Относительно этого вопроса пресс-секретарь президента рекомендовал журналистам обратиться за подробной информацией в Министерство обороны РФ.

Вступление «Звезды» в ОСК

В Кремле отказались комментировать якобы согласованную Путиным сделку между «Роснефть» и ВТБ о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Песков добавил, что это служебная переписка. 

Юбилей Пахмутовой

Песков заявил, что Путин поздравит российскую пианистку Александру Пахмутову с юбилеем 9 ноября. Композитору исполнится 95 лет. 

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В администрации Кремля заявили, что президент России Владимир Путин не передавал никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также Песков рассказал, что Путин готов к проведению диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросам решения конфликта на Украине. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 8 ноября — в материале URA.RU.  Встреча Путина и Орбана В Кремле завили, что Путин ничего не передавал Зеленскому через Орбана. Песков отметил, что российский лидер пока не планирует встреч с венгерским премьером. Накануне стало известно о прибытии Зеленского в Венгрию. Потепление в отношениях РФ и США Песков сообщил, что пока рано говорить о потеплении в отношениях между РФ и США, несмотря на заявления российского и американского лидеров. По словам пресс-секретаря, пока не наступило время конкретных шагов. Также в Кремле заявили, что готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется. Там добавили, что президент США планирует сам позвонить Путину для разговора. Торговая война США и Китая В Кремле предполагают, что Дональд Трамп примет «определенные экономические действия» для защиты американской экономики от шагов китайских предприятий. Так там прокомментировали возможность возникновения нового торгового конфликта между США и Китаем. Песков отметил, что пока неизвестно, какие именно меры будут приняты. Переговоры Путина и Трампа по украинскому вопросу В Кремле подтвердили готовность Путина к диалогу с Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Российский президент готов вести диалог со всеми заинтересованными в украинском конфликте сторонами. Также Песков отметил, что цели СВО остаются прежними. «Убитые на СВО солдаты КНДР» Песков отказался комментировать информацию о якобы убитых в зоне СВО солдатах Северной Кореи. Относительно этого вопроса пресс-секретарь президента рекомендовал журналистам обратиться за подробной информацией в Министерство обороны РФ. Вступление «Звезды» в ОСК В Кремле отказались комментировать якобы согласованную Путиным сделку между «Роснефть» и ВТБ о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Песков добавил, что это служебная переписка.  Юбилей Пахмутовой Песков заявил, что Путин поздравит российскую пианистку Александру Пахмутову с юбилеем 9 ноября. Композитору исполнится 95 лет. 
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