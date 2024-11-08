Песков раскрыл правду о переговорах Путина и Орбана за спиной у Зеленского

Президент России Владимир Путин не передавал ничего украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через венгерского премьера Виктора Орбана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Зеленский приехал в Венгрию.
«Через Орбана Путин ничего Зеленскому не передавал, и пока планов о встрече с Орбаном нет. При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован», — заявил Песков.
Ранее Орбан заявил, что при Трампе США выйдут из конфликта России и Украины, избранный 47-й президент «ненавидит войны». По его словам, Европа в одиночку не сможет поддерживать Киев. Трамп сам говорил о плане по урегулированию конфликта на Украине, но не раскрывал его содержание.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности. Будапешт не захотел вносить в договор пункт о поддержке вступления Украины в НАТО.
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