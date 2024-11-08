В Кремле допускают новую торговую войну США и Китая

В Кремле ожидают, что избранный президент США Дональд Трамп предпримет «определенные действия» для защиты национальной экономики от китайских компаний. Остается следить, какие будут это действия, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о вероятности новой торговой войны между США и КНР.
«Мы ориентируемся на конкретные слова и заявления. Да, по время избирательной кампании были заявления, в которых еще кандидат Трамп говорил о намерении осуществить определенные экономические действия для защиты американской экономики и компаний. Какие именно будут шаги, мы с вами увидим вместе», — пояснил Песков.
После победы Трампа многие эксперты прогнозируют новую торговую войну между США и Китаем. Санкционные меры в отношении китайских компаний США уже принимали во время первого президентского срока Трампа. В 2018 году президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия выиграет от этого противостояния.
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