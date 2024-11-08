В ХМАО почетного энергетика РФ оставили без доплат к пенсии

Бывшего председателя профсоюзной организации Нижневартовской ГРЭС Александра Лукьяненкова лишили дополнительных выплат к пенсии. Об этом рассказал URA.RU экс-глава профкома.
«Я с директором [Нижневартовской ГРЭС Михаилом Нелюбиным] подписывал дополнительное соглашение о социальных выплатах. Но он почему-то он повел себя некорректно и решил их не делать. На каком основании это все произошло, я не понимаю. 13-ю зарплату я тоже не получил», — поделился собеседник агентства.
Лукьяненков отработал на электростанции 35 лет и является почетным энергетиком Российской Федерации. Уйти на пенсию ему пришлось по состоянию здоровья. Для того, чтобы он отстоять права на выплаты он собирается обратиться в прокуратуру. В адрес Нижневартовской ГРЭС-1 отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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