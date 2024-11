Guardian: Киев разочаровался в Британии из-за неспособности поставить ракеты

Администрация Зеленского разочарована отсутствием поставок от Британии, пишет газета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношения Украины и Великобритании переживают ухудшение после прихода к власти нового правительство от лейбористской партии. Об этом написала газета The Guardian и отметила, что в Киеве не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обещаний поставок дополнительного вооружения. «Отношения Украины с Великобританией „ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство. Официальные лица в Киеве выразили разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности», — говорится в материале The Guardian. Отмечается, что спустя четыре месяца после вступления в должность премьер-министр Великобритании Кир Стармер так и не посетил Украину. «Разочарованный Киев заявил, что поездка будет бесполезной, если Стармер не обязуется пополнить запасы востребованной системы большой дальности Storm Shadow», — заключает The Guardian. Великобритания не разрешила Украине наносить удары по России своими ракетами. По информации The Daily Telegraph, Лондон скептично относится к возможностям Киева изменить ход конфликта с помощью Storm Shadow.

