08 ноября 2024

Guardian: Киев разочаровался в Британии из-за неспособности поставить ракеты

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Администрация Зеленского разочарована отсутствием поставок от Британии, пишет газета
Администрация Зеленского разочарована отсутствием поставок от Британии, пишет газета Фото:
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Отношения Украины и Великобритании переживают ухудшение после прихода к власти нового правительство от лейбористской партии. Об этом написала газета The Guardian и отметила, что в Киеве не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обещаний поставок дополнительного вооружения.

«Отношения Украины с Великобританией „ухудшились“ с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство. Официальные лица в Киеве выразили разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности», — говорится в материале The Guardian.

Отмечается, что спустя четыре месяца после вступления в должность премьер-министр Великобритании Кир Стармер так и не посетил Украину. «Разочарованный Киев заявил, что поездка будет бесполезной, если Стармер не обязуется пополнить запасы востребованной системы большой дальности Storm Shadow», — заключает The Guardian.

Великобритания не разрешила Украине наносить удары по России своими ракетами. По информации The Daily Telegraph, Лондон скептично относится к возможностям Киева изменить ход конфликта с помощью Storm Shadow.

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Отношения Украины и Великобритании переживают ухудшение после прихода к власти нового правительство от лейбористской партии. Об этом написала газета The Guardian и отметила, что в Киеве не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обещаний поставок дополнительного вооружения. «Отношения Украины с Великобританией „ухудшились“ с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство. Официальные лица в Киеве выразили разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности», — говорится в материале The Guardian. Отмечается, что спустя четыре месяца после вступления в должность премьер-министр Великобритании Кир Стармер так и не посетил Украину. «Разочарованный Киев заявил, что поездка будет бесполезной, если Стармер не обязуется пополнить запасы востребованной системы большой дальности Storm Shadow», — заключает The Guardian. Великобритания не разрешила Украине наносить удары по России своими ракетами. По информации The Daily Telegraph, Лондон скептично относится к возможностям Киева изменить ход конфликта с помощью Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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