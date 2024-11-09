В Петербурге лось выскочил под колеса иномарки. Видео

09 ноября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Лось погиб на месте ДТП после столкновения с авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На окраине Санкт-Петербурга лось выскочил на проезжую часть улицы Софийская. Водитель Nissan не успел среагировать на зверя, вследствие чего произошло ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка». «Серьезное ДТП на одной из самых крупных улиц Петербурга устроил ранним утром в субботу лось. Животное внезапно выскочило на проезжую часть Софийской улицы, водитель автомобиля Nissan Qashqai не успел предотвратить столкновение», — передают авторы материала. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате происшествия животное скончалось от травм на месте. Автомобиль Nissan также сильно пострадал от удара, однако водитель не пострадал. Это не первый подобный инцидент на территории Ленинградской области. В августе сообщалось, что автомобиль Porsche сбил лося. Тогда водитель авто был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На окраине Санкт-Петербурга лось выскочил на проезжую часть улицы Софийская. Водитель Nissan не успел среагировать на зверя, вследствие чего произошло ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка». «Серьезное ДТП на одной из самых крупных улиц Петербурга устроил ранним утром в субботу лось. Животное внезапно выскочило на проезжую часть Софийской улицы, водитель автомобиля Nissan Qashqai не успел предотвратить столкновение», — передают авторы материала. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате происшествия животное скончалось от травм на месте. Автомобиль Nissan также сильно пострадал от удара, однако водитель не пострадал. Это не первый подобный инцидент на территории Ленинградской области. В августе сообщалось, что автомобиль Porsche сбил лося. Тогда водитель авто был госпитализирован.