В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу

10 ноября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Дорогу перекрыли для ликвидации последствий подтопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу Еткуль — Емажелинка. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «На 12-м километре автодороги Еткуль — Емажелинка временное прекращается движения всех транспортных средств 10 ноября с 11:00. Причина перекрытия — необходимость выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления», — отмечает пресс-служба регионального министерства. Трасса Еткуль — Еманжелинка имеет протяженность около 18 километров. Для местных жителей это ключевая дорога, которая соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу Еткуль — Емажелинка. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «На 12-м километре автодороги Еткуль — Емажелинка временное прекращается движения всех транспортных средств 10 ноября с 11:00. Причина перекрытия — необходимость выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления», — отмечает пресс-служба регионального министерства. Трасса Еткуль — Еманжелинка имеет протяженность около 18 километров. Для местных жителей это ключевая дорога, которая соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан.