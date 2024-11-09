09 ноября 2024

В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Дорогу перекрыли для ликвидации последствий подтопления Фото:

В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу Еткуль — Емажелинка. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса.

«На 12-м километре автодороги Еткуль — Емажелинка временное прекращается движения всех транспортных средств 10 ноября с 11:00. Причина перекрытия — необходимость выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления», — отмечает пресс-служба регионального министерства.

Трасса Еткуль — Еманжелинка имеет протяженность около 18 километров. Для местных жителей это ключевая дорога, которая соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан.

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В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу Еткуль — Емажелинка. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса. «На 12-м километре автодороги Еткуль — Емажелинка временное прекращается движения всех транспортных средств 10 ноября с 11:00. Причина перекрытия — необходимость выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления», — отмечает пресс-служба регионального министерства. Трасса Еткуль — Еманжелинка имеет протяженность около 18 километров. Для местных жителей это ключевая дорога, которая соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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