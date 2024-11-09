В целях безопасности власти Челябинской области перекрыли региональную трассу Еткуль — Емажелинка. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндортранса.
«На 12-м километре автодороги Еткуль — Емажелинка временное прекращается движения всех транспортных средств 10 ноября с 11:00. Причина перекрытия — необходимость выполнения ремонтных работ для предотвращения угрозы безопасности дорожного движения в месте подтопления», — отмечает пресс-служба регионального министерства.
Трасса Еткуль — Еманжелинка имеет протяженность около 18 километров. Для местных жителей это ключевая дорога, которая соединяет населенные пункты и является выходом к федеральной трассе Челябинск — Троицк — Казахстан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!