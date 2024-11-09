Челябинские полицейские показали, как задержали 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья за продажу героина. В операции по его поимке участвовали бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
«Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — отмечает пресс-служба ведомства.
На территории РФ наркоторговец находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили еще пять свертков с опийным наркотиком, которые мужчина разместил в тайниках в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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