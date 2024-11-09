В Челябинске силовики задержали мигранта с героином. Видео

10 ноября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

В задержании мигранта участвовали челябинские бойцы СОБРа Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинские полицейские показали, как задержали 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья за продажу героина. В операции по его поимке участвовали бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — отмечает пресс-служба ведомства. На территории РФ наркоторговец находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили еще пять свертков с опийным наркотиком, которые мужчина разместил в тайниках в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские полицейские показали, как задержали 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья за продажу героина. В операции по его поимке участвовали бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — отмечает пресс-служба ведомства. На территории РФ наркоторговец находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили еще пять свертков с опийным наркотиком, которые мужчина разместил в тайниках в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.