09 ноября 2024

В Челябинске силовики задержали мигранта с героином. Видео

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, бронежилет, разгрузка, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, спецназ, задержание, кто, контр-террористическая операция
В задержании мигранта участвовали челябинские бойцы СОБРа Фото:

Челябинские полицейские показали, как задержали 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья за продажу героина. В операции по его поимке участвовали бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — отмечает пресс-служба ведомства.

На территории РФ наркоторговец находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили еще пять свертков с опийным наркотиком, которые мужчина разместил в тайниках в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

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Челябинские полицейские показали, как задержали 33-летнего иностранца из ближнего зарубежья за продажу героина. В операции по его поимке участвовали бойцы СОБРа территориального управления Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Во время задержания подозреваемый стоял на обочине дороги. В этот момент силовики незаметно подъехали к нему и скрутили. При досмотре у иностранца изъяли 45 свертков с порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин», — отмечает пресс-служба ведомства. На территории РФ наркоторговец находился без нарушения режима пребывания и имел действующую временную регистрацию в Челябинске. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили еще пять свертков с опийным наркотиком, которые мужчина разместил в тайниках в Курчатовском районе. Возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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