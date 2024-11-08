08 ноября 2024

В деревне Пермского края 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Прикамья обвинили в убийстве собственной матери
Жителя Прикамья обвинили в убийстве собственной матери Фото:

В деревне под Чернушкой (Пермский край) 51-летний местный житель забил насмерть кулаками свою престарелую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следствие считает, что в конце октября 2024 года в дневное время злоумышленник, находясь в частном доме, расположенном на территории деревни Кипчак Куединского муниципального округа, в результате ссоры со своей 79-летней матерью нанес женщине удары руками в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование инцидента в данный момент продолжается.

Ранее URA.RU писало о жителе Очера, который до смерти забил свою пожилую мать. Силовики отмечали — в момент нападения мужчина был пьян.

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В деревне под Чернушкой (Пермский край) 51-летний местный житель забил насмерть кулаками свою престарелую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону. «Следствие считает, что в конце октября 2024 года в дневное время злоумышленник, находясь в частном доме, расположенном на территории деревни Кипчак Куединского муниципального округа, в результате ссоры со своей 79-летней матерью нанес женщине удары руками в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование инцидента в данный момент продолжается. Ранее URA.RU писало о жителе Очера, который до смерти забил свою пожилую мать. Силовики отмечали — в момент нападения мужчина был пьян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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