В деревне Пермского края 51-летний мужчина забил кулаками свою пожилую мать

В деревне под Чернушкой (Пермский край) 51-летний местный житель забил насмерть кулаками свою престарелую мать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, передает пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следствие считает, что в конце октября 2024 года в дневное время злоумышленник, находясь в частном доме, расположенном на территории деревни Кипчак Куединского муниципального округа, в результате ссоры со своей 79-летней матерью нанес женщине удары руками в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — написано в telegram-канале ведомства.
Обвиняемого заключили под стражу. Расследование инцидента в данный момент продолжается.
Ранее URA.RU писало о жителе Очера, который до смерти забил свою пожилую мать. Силовики отмечали — в момент нападения мужчина был пьян.
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