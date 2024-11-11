Екатеринбуржец, замаскировавшись бородой, украл из банков 40 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вора отправили в колонию строгого режима
Вора отправили в колонию строгого режима Фото:

В Екатеринбурге 45-летний мужчина совершил 12 налетов на банки, откуда украл порядка 40 миллионов рублей. Для удачной операции преступник каждый раз отращивал бороду, а потом сбривал ее. Его поймали и приговорили к семи годам и десяти месяцам лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что осужденный в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам кредитных учреждений, заставляя открывать хранилище или отдавать имеющиеся в кассе средства», — пояснили в ведомстве.

Мужчину поймали в марте 2023-го, обвинив в совершении преступлений по частям второй и четвертой статьи 162 УК РФ (разбой). Свой срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строго режима.

Заседания провели в Ленинском райсуде
Заседания провели в Ленинском райсуде
Фото:

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В Екатеринбурге 45-летний мужчина совершил 12 налетов на банки, откуда украл порядка 40 миллионов рублей. Для удачной операции преступник каждый раз отращивал бороду, а потом сбривал ее. Его поймали и приговорили к семи годам и десяти месяцам лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что осужденный в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам кредитных учреждений, заставляя открывать хранилище или отдавать имеющиеся в кассе средства», — пояснили в ведомстве. Мужчину поймали в марте 2023-го, обвинив в совершении преступлений по частям второй и четвертой статьи 162 УК РФ (разбой). Свой срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строго режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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