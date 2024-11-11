11 ноября 2024

Пермяку помогли отстоять положенные пенсионные выплаты

Прокуратура наказала за нарушение пермское отделение Социального фонда России
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура передала материалы дела в суд на рассмотрение
Прокуратура передала материалы дела в суд на рассмотрение Фото:

В Перми местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования (СФР)  наказали за нарушение, из-за которого пенсионер вовремя не получил положенную выплату. Пермяк, столкнувшись с несправедливостью, обратился за помощью в прокуратуру, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«По выявленным фактам руководству регионального отделения СФР внесено представление. Также прокурор обратился в суд с иском о признании принятого решения незаконным и возложении обязанности — назначить гражданину пенсию с даты подачи первоначального заявления», — написано на сайте прокуратуры.

Суд требования истца удовлетворил. Когда судебный акт вступит в законную силу, надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.

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В Перми местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования (СФР)  наказали за нарушение, из-за которого пенсионер вовремя не получил положенную выплату. Пермяк, столкнувшись с несправедливостью, обратился за помощью в прокуратуру, передает пресс-служба надзорного ведомства. «По выявленным фактам руководству регионального отделения СФР внесено представление. Также прокурор обратился в суд с иском о признании принятого решения незаконным и возложении обязанности — назначить гражданину пенсию с даты подачи первоначального заявления», — написано на сайте прокуратуры. Суд требования истца удовлетворил. Когда судебный акт вступит в законную силу, надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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