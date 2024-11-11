Пермяку помогли отстоять положенные пенсионные выплаты

В Перми местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) наказали за нарушение, из-за которого пенсионер вовремя не получил положенную выплату. Пермяк, столкнувшись с несправедливостью, обратился за помощью в прокуратуру, передает пресс-служба надзорного ведомства.
«По выявленным фактам руководству регионального отделения СФР внесено представление. Также прокурор обратился в суд с иском о признании принятого решения незаконным и возложении обязанности — назначить гражданину пенсию с даты подачи первоначального заявления», — написано на сайте прокуратуры.
Суд требования истца удовлетворил. Когда судебный акт вступит в законную силу, надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.
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