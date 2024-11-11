В Югре растет число новорожденных

Население Югры за 10 лет увеличилось почти на 150 тысяч человек благодаря росту рождаемости. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказали в департаменте внутренней политики ХМАО.
«Отмечается устойчивый рост численности детского населения. За 10 лет количество детей в регионе увеличилось на 10,6 %», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что если в 2013 году в Югре проживало 395 666 детей, то в 2023 года их число выросло до 437 518. По данным на 2024 год в регионе проживает 1 млн 760 тысяч человек. Согласно информации, предоставленной Росстатом, за первые семь месяцев текущего года в Югре родилось 12 636 новорожденных.
Как сообщили URA.RU сотрудники департамента внутренней политики ХМАО, округ является одним из лидеров в России по количеству мер для поддержки рождаемости. Всего региональная программа насчитывает 86 пунктов по оказанию помощи семьям с детьми.
С 2012 года Югорский семейный капитал в регионе получили почти 50 тысяч многодетных семей. С 2024 года эту выплату в размере 177 тысяч рублей стали выдавать на второго и последующих детей. Более 100 тысяч семей получили на рождение ребенка пособие «Расту в Югре» на сумму 20 тысяч рублей. Также югорчане могут получить компенсацию за обучение в вузах и колледжах, пройти бесплатно курс «Мама в бизнесе» и стать членом сети клубов молодых семей.
Однако не смотря на высокие показатели рождаемости, в округе существует явная проблема оттока молодежи. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Думы ХМАО-Югры Андрей Ковальский. «Дети, закончив школы, уезжают из округа, поступают в высшие учебные заведения других регионов и остаются там работать», — сообщил парламентарий.
По мнению депутата, необходимо не только стимулировать рождаемость в округе но и сохранить молодежь в нем. Проблема в недостатке садов, школ, вузов и культурных учреждений, считает Ковальский.
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