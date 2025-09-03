«Отделался условкой»: житель ХМАО полгода бесплатно заправлял машину чужой картой

Житель Нижневартовска полгода заправлял машину за чужой счет
Нижневартовец бесплатно заправлял свою машину и авто знакомых
Нижневартовец бесплатно заправлял свою машину и авто знакомых Фото:

В Нижневартовске мужчина нашел чужую корпоративную топливную карту. Вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, он более чем полгода заправлял с помощью нее свою машину и авто знакомых.

«С января по июль 2024 года мужчина бесплатно заправлял свой автомобиль и авто знакомых. Общий ущерб компании — 305 184 рублей и 97 копеек. Суд квалифицировал действия как кражу в крупном размере», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Нижневартовец нашел карту на территории производственной базы. С помощью нее сотрудники заправляли служебный т на АЗС. Сейчас мужчину приговорили к полутора годам условно с испытательным сроком.

