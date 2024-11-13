В школах Перми начали устанавливать датчики против вейпов

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Датчики в школах будут сообщать о курящих
Датчики в школах будут сообщать о курящих Фото:

В Перми в школьных туалетах установят датчики, которые реагируют на дым и пар. Таким образом чиновники намерены бороться с курением, в том числе вейпов и электронных сигарет. Эксперимент начали со школы №42, рассказали в мэрии.

«Для профилактики табакокурения и употребления электронных сигарет школьниками в образовательных учреждениях устанавливаются дымовые извещатели. Извещатель установлен в одном из туалетов школы №42. Также подобные датчики установят в школе №77 и №116», — говорится на сайте администрации Перми.

Датчик улавливает дым и пар, после чего раздается громкий звуковой сигнал, на который должен отреагировать дежурный учитель или школьный администратор, поясняют авторы эксперимента технологию. Начальник департамента образования Перми Ольга Ершова отметила, что вопрос об установке датчиков во всех школах решат после оценки эффективности в экспериментальных.

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В Перми в школьных туалетах установят датчики, которые реагируют на дым и пар. Таким образом чиновники намерены бороться с курением, в том числе вейпов и электронных сигарет. Эксперимент начали со школы №42, рассказали в мэрии. «Для профилактики табакокурения и употребления электронных сигарет школьниками в образовательных учреждениях устанавливаются дымовые извещатели. Извещатель установлен в одном из туалетов школы №42. Также подобные датчики установят в школе №77 и №116», — говорится на сайте администрации Перми. Датчик улавливает дым и пар, после чего раздается громкий звуковой сигнал, на который должен отреагировать дежурный учитель или школьный администратор, поясняют авторы эксперимента технологию. Начальник департамента образования Перми Ольга Ершова отметила, что вопрос об установке датчиков во всех школах решат после оценки эффективности в экспериментальных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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