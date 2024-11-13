13 ноября 2024

Челябинский боец СВО в третий раз женился на одной и той же женщине

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухаронак Павел, герой СВО. Тюмень, символ z, сво, знак z, кухаронак павел, герой сво
Чтобы расписаться с любимой, боец СВО обратился в СМИ Фото:
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Боец СВО приехал в отпуск в Челябинскую область, чтобы в третий раз жениться на одной и той же женщине. Однако свадьба чуть не сорвалась из-за отсутствия у мужчины паспорта.

«Отношения у нас с любимой с 2012 года. Мы до этого два раза успели пожениться и развестись. Это немного странно, но такая притирка», — заявил мужчина изданию «Газета.ру».

Во время отпуска бойца челябинская пара отправилась в ЗАГС. Там мужчина предъявил военный билет, поскольку паспорт находится в распоряжении Минобороны РФ. Однако сотрудники учреждения отказались расписывать влюбленных на основании военного билета. Тогда жених обратился в СМИ, и его вопрос решили за несколько часов до вылета на фронт.

Отмечается, что для бойца СВО, сделали исключение. Отказ сотрудников ЗАГСа регистрировать пару был вполне правомерным, поскольку паспорт — это обязательный документ для регистрации.

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Боец СВО приехал в отпуск в Челябинскую область, чтобы в третий раз жениться на одной и той же женщине. Однако свадьба чуть не сорвалась из-за отсутствия у мужчины паспорта. «Отношения у нас с любимой с 2012 года. Мы до этого два раза успели пожениться и развестись. Это немного странно, но такая притирка», — заявил мужчина изданию «Газета.ру». Во время отпуска бойца челябинская пара отправилась в ЗАГС. Там мужчина предъявил военный билет, поскольку паспорт находится в распоряжении Минобороны РФ. Однако сотрудники учреждения отказались расписывать влюбленных на основании военного билета. Тогда жених обратился в СМИ, и его вопрос решили за несколько часов до вылета на фронт. Отмечается, что для бойца СВО, сделали исключение. Отказ сотрудников ЗАГСа регистрировать пару был вполне правомерным, поскольку паспорт — это обязательный документ для регистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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