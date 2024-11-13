Челябинский боец СВО в третий раз женился на одной и той же женщине

14 ноября 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Чтобы расписаться с любимой, боец СВО обратился в СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец СВО приехал в отпуск в Челябинскую область, чтобы в третий раз жениться на одной и той же женщине. Однако свадьба чуть не сорвалась из-за отсутствия у мужчины паспорта. «Отношения у нас с любимой с 2012 года. Мы до этого два раза успели пожениться и развестись. Это немного странно, но такая притирка», — заявил мужчина изданию «Газета.ру». Во время отпуска бойца челябинская пара отправилась в ЗАГС. Там мужчина предъявил военный билет, поскольку паспорт находится в распоряжении Минобороны РФ. Однако сотрудники учреждения отказались расписывать влюбленных на основании военного билета. Тогда жених обратился в СМИ, и его вопрос решили за несколько часов до вылета на фронт. Отмечается, что для бойца СВО, сделали исключение. Отказ сотрудников ЗАГСа регистрировать пару был вполне правомерным, поскольку паспорт — это обязательный документ для регистрации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО приехал в отпуск в Челябинскую область, чтобы в третий раз жениться на одной и той же женщине. Однако свадьба чуть не сорвалась из-за отсутствия у мужчины паспорта. «Отношения у нас с любимой с 2012 года. Мы до этого два раза успели пожениться и развестись. Это немного странно, но такая притирка», — заявил мужчина изданию «Газета.ру». Во время отпуска бойца челябинская пара отправилась в ЗАГС. Там мужчина предъявил военный билет, поскольку паспорт находится в распоряжении Минобороны РФ. Однако сотрудники учреждения отказались расписывать влюбленных на основании военного билета. Тогда жених обратился в СМИ, и его вопрос решили за несколько часов до вылета на фронт. Отмечается, что для бойца СВО, сделали исключение. Отказ сотрудников ЗАГСа регистрировать пару был вполне правомерным, поскольку паспорт — это обязательный документ для регистрации.