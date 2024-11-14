Пашинян: армяне мечтают избавиться от государства на генетическом уровне

Пашинян считает подсознание армян «антигосударственным»

14 ноября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян считает, что армяне готовы избавиться от государства, так как такая установка у них сложилась на генетическом уровне Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что современные армяне хоть и неосознанно, но мечтают избавиться от государства. По словам премьера, такая установка сохраняется у народа на генетическом уровне, которая сформировалась у него в ходе истории. Именно поэтому сейчас у армян «антигосударственное» мышление. «Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным. Страны, в которых мы жили, были для нас чужими. И так, по крайней мере, 600 лет. Мы жили в государствах, которое нам навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция — желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали», — заявил Пашинян, выступая в парламенте. Трансляция ведется на официальном сайте. Во время протестов в июне в Армении Пашинян говорил, что правительство готовой уйти в отставку, если народ страны этого захочет. Тогда оппозиция требовала отставки премьера, недовольная его действиями в отношении Азербайджана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что современные армяне хоть и неосознанно, но мечтают избавиться от государства. По словам премьера, такая установка сохраняется у народа на генетическом уровне, которая сформировалась у него в ходе истории. Именно поэтому сейчас у армян «антигосударственное» мышление. «Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным. Страны, в которых мы жили, были для нас чужими. И так, по крайней мере, 600 лет. Мы жили в государствах, которое нам навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция — желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали», — заявил Пашинян, выступая в парламенте. Трансляция ведется на официальном сайте. Во время протестов в июне в Армении Пашинян говорил, что правительство готовой уйти в отставку, если народ страны этого захочет. Тогда оппозиция требовала отставки премьера, недовольная его действиями в отношении Азербайджана.