Пашинян: армяне мечтают избавиться от государства на генетическом уровне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что современные армяне хоть и неосознанно, но мечтают избавиться от государства. По словам премьера, такая установка сохраняется у народа на генетическом уровне, которая сформировалась у него в ходе истории. Именно поэтому сейчас у армян «антигосударственное» мышление.
«Наше коллективное социальное мышление, иными словами, наше подсознание антигосударственно. Наша нынешняя социальная психология, генетика нашей социальной психологии по существу сформировалась, когда мы были колонией, подданным. Страны, в которых мы жили, были для нас чужими. И так, по крайней мере, 600 лет. Мы жили в государствах, которое нам навязали, а не создали мы, поэтому наша первая реакция — желание избавиться от государства, даже если мы это государство создали», — заявил Пашинян, выступая в парламенте. Трансляция ведется на официальном сайте.
Во время протестов в июне в Армении Пашинян говорил, что правительство готовой уйти в отставку, если народ страны этого захочет. Тогда оппозиция требовала отставки премьера, недовольная его действиями в отношении Азербайджана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.