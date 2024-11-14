На трассе М-5 в Челябинской области досрочно прекратили взрывы

На участке реконструкции трассы М-5 Челябинской области досрочно закончили буровзрывные работы. Как URA.RU сообщили 14 ноября, перекрытия из-за взрывов по четвергам и вторникам отменили.
«Масштабные буровзрывные работы на км 1564 — км 1609 закончены досрочно. С этого дня участок М-5 в горнозаводской зоне, который перекрывался по вторникам и четвергам, будет открыт для пользователей круглосуточно», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Взрывы проводились еженедельно, если позволяли погодные условия, чтобы избавиться от крутых спусков и подъемов. В ближайшее время откроется движение по четырехполосному участку в рамках первого этапа реконструкции.
Как уточнили в управлении, за время буровзрывных работ пробурено около 13 тысяч скважин глубиной до десяти метров. Ежедневно специалистами измельчалось порядка восьми тысяч кубометров горной массы, а общий вес заряда составлял до 15 тонн. На расчистку трассы после каждого взрыва приходилось тратить около трех часов.
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