Лукашенко пристыдил Дуду за отказ фотографироваться на саммите

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Дуда отказался фотографироваться на саммите в Баку из-за Лукашенко
Дуда отказался фотографироваться на саммите в Баку из-за Лукашенко Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пристыдил главу Польши Анджея Дуду за отказ фотографироваться на климатическом саммите ООН в Баку. Об этом сообщило издание БелТА.

«Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» — передает издание слова белорусского лидера. Отмечается, что отказ Дуды, вероятно, был связан с личной неприязнью к Лукашенко.

Это произошло во время общего фото лидеров стран-участниц. Президент Белоруссии выразил мнение, что Дуда осознанно решил отказаться от фото для усиления своего имиджа, поскольку ни один из присутствующих участников не обратил внимание на происходящее в тот момент.

Климатический саммит ООН состоялся 13 ноября в Баку. На нем лидеры стран обсудили инициативы по внедрению молодежи в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пристыдил главу Польши Анджея Дуду за отказ фотографироваться на климатическом саммите ООН в Баку. Об этом сообщило издание БелТА. «Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет. Видит он, что его не заметили, и он начал пиариться, что не пошел фотографироваться. Ну и не ходи. Господи, кто тебя там ждал!» — передает издание слова белорусского лидера. Отмечается, что отказ Дуды, вероятно, был связан с личной неприязнью к Лукашенко. Это произошло во время общего фото лидеров стран-участниц. Президент Белоруссии выразил мнение, что Дуда осознанно решил отказаться от фото для усиления своего имиджа, поскольку ни один из присутствующих участников не обратил внимание на происходящее в тот момент. Климатический саммит ООН состоялся 13 ноября в Баку. На нем лидеры стран обсудили инициативы по внедрению молодежи в защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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