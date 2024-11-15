У пермяка ожили рыбы спустя четыре часа после рыбалки. Видео

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Выловленная рыба неожиданно ожила дома в тазу
Выловленная рыба неожиданно ожила дома в тазу Фото:

Рыбак из Пермского края Владимир Ожгибесов удивился тому, что спустя почти четыре часа после рыбалки, его добыча ожила. Видеозапись рыб, плавающих в тазу, он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Около двух часов пролежали на льду и столько же дома. Решил помыть, а они ожили и живут», — поделился эмоциями пермяк.

В комментариях к посту другие рыбаки из Пермского края отметили, что у них случались подобные ситуации. «Поймал ротана. Трое суток зимой он провисел у меня за окном в пакете. Положил в воду и примерно через 20 минут он у меня зашевелился», — поделился своей историей Коля Малыгин.

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Рыбак из Пермского края Владимир Ожгибесов удивился тому, что спустя почти четыре часа после рыбалки, его добыча ожила. Видеозапись рыб, плавающих в тазу, он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Около двух часов пролежали на льду и столько же дома. Решил помыть, а они ожили и живут», — поделился эмоциями пермяк. В комментариях к посту другие рыбаки из Пермского края отметили, что у них случались подобные ситуации. «Поймал ротана. Трое суток зимой он провисел у меня за окном в пакете. Положил в воду и примерно через 20 минут он у меня зашевелился», — поделился своей историей Коля Малыгин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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