Свердловчан призвали сохранять брак любой ценой ради детей

Глава Свердловского Союза женщин: «брак стоит сохранять любыми способами»
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Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы Фото:

Глава Свердловского Союза женщин Ирина Чемезова считает, что нужно сохранять брак всеми возможными способами ради детей. По ее словам, полноценные дети вырастают только в полной семье.

«Нужно стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей», — рассказала Чемезова в эфире ОТВ.

Она также уточнила, что сейчас пары принимают много поспешных решений о разводе. Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы. В полной семье воспитание детей нужно делить между родителями, заявила она. В пример Чемезова привела свою семью, где она занимается воспитанием дочерей, а муж — сыновей.

По ее мнению, девочку нужно учить готовить, следить за собой и приучить к спорту. Мальчикам же нужно мужское воспитание, добавила Чемезова. Важно с мальчиками ездить на рыбалку и охоту, научить их рубить дрова и заколачивать гвоздь.

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Глава Свердловского Союза женщин Ирина Чемезова считает, что нужно сохранять брак всеми возможными способами ради детей. По ее словам, полноценные дети вырастают только в полной семье. «Нужно стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей», — рассказала Чемезова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что сейчас пары принимают много поспешных решений о разводе. Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы. В полной семье воспитание детей нужно делить между родителями, заявила она. В пример Чемезова привела свою семью, где она занимается воспитанием дочерей, а муж — сыновей. По ее мнению, девочку нужно учить готовить, следить за собой и приучить к спорту. Мальчикам же нужно мужское воспитание, добавила Чемезова. Важно с мальчиками ездить на рыбалку и охоту, научить их рубить дрова и заколачивать гвоздь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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