Свердловчан призвали сохранять брак любой ценой ради детей

Глава Свердловского Союза женщин: «брак стоит сохранять любыми способами»

15 ноября 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Свердловского Союза женщин Ирина Чемезова считает, что нужно сохранять брак всеми возможными способами ради детей. По ее словам, полноценные дети вырастают только в полной семье. «Нужно стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей», — рассказала Чемезова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что сейчас пары принимают много поспешных решений о разводе. Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы. В полной семье воспитание детей нужно делить между родителями, заявила она. В пример Чемезова привела свою семью, где она занимается воспитанием дочерей, а муж — сыновей. По ее мнению, девочку нужно учить готовить, следить за собой и приучить к спорту. Мальчикам же нужно мужское воспитание, добавила Чемезова. Важно с мальчиками ездить на рыбалку и охоту, научить их рубить дрова и заколачивать гвоздь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Свердловского Союза женщин Ирина Чемезова считает, что нужно сохранять брак всеми возможными способами ради детей. По ее словам, полноценные дети вырастают только в полной семье. «Нужно стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей», — рассказала Чемезова в эфире ОТВ. Она также уточнила, что сейчас пары принимают много поспешных решений о разводе. Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы. В полной семье воспитание детей нужно делить между родителями, заявила она. В пример Чемезова привела свою семью, где она занимается воспитанием дочерей, а муж — сыновей. По ее мнению, девочку нужно учить готовить, следить за собой и приучить к спорту. Мальчикам же нужно мужское воспитание, добавила Чемезова. Важно с мальчиками ездить на рыбалку и охоту, научить их рубить дрова и заколачивать гвоздь.