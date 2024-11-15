Свердловчан призвали сохранять брак любой ценой ради детей

Глава Свердловского Союза женщин Ирина Чемезова считает, что нужно сохранять брак всеми возможными способами ради детей. По ее словам, полноценные дети вырастают только в полной семье.
«Нужно стараться всеми возможными способами сохранять семью, потому что дети полноценными вырастают и счастливыми только в полной семье. Должна быть у родителей ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь своих детей», — рассказала Чемезова в эфире ОТВ.
Она также уточнила, что сейчас пары принимают много поспешных решений о разводе. Чемезова считает, чтобы избежать развода, нужно просто обсудить проблемы. В полной семье воспитание детей нужно делить между родителями, заявила она. В пример Чемезова привела свою семью, где она занимается воспитанием дочерей, а муж — сыновей.
По ее мнению, девочку нужно учить готовить, следить за собой и приучить к спорту. Мальчикам же нужно мужское воспитание, добавила Чемезова. Важно с мальчиками ездить на рыбалку и охоту, научить их рубить дрова и заколачивать гвоздь.
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