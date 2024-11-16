Лидеры стран G7 заявили о желании нанести намеренный ущерб России

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Страны G7 хотят ужесточить экспортный контроль в рамках антироссийских санкций
Страны G7 хотят ужесточить экспортный контроль в рамках антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидеры стран Группы семи (G7) выразили единую позицию по вопросу дальнейшего оказания давления на Россию, используя санкции, экспортный контроль и другие меры. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи глав государств-членов.

«Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — указано в заявлении. Его передает РИА Новости. 

Ранее власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционной политике Запада, начавшейся несколько лет назад и продолжающейся до сих пор. Официальные лица уверены, что западные санкции не в силах нанести существенный урон российской промышленности. Эта позиция была подтверждена президентом России Владимиром Путиным. Также было отмечено, что российская экономика демонстрирует рост в ответ на санкции со стороны США и Евросоюза.

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Лидеры стран Группы семи (G7) выразили единую позицию по вопросу дальнейшего оказания давления на Россию, используя санкции, экспортный контроль и другие меры. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи глав государств-членов. «Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры», — указано в заявлении. Его передает РИА Новости.  Ранее власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционной политике Запада, начавшейся несколько лет назад и продолжающейся до сих пор. Официальные лица уверены, что западные санкции не в силах нанести существенный урон российской промышленности. Эта позиция была подтверждена президентом России Владимиром Путиным. Также было отмечено, что российская экономика демонстрирует рост в ответ на санкции со стороны США и Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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