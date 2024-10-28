Российская экономика ответила ростом на санкции США и ЕС. Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост ВВП России в этом году обойдет среднемировые показатели и должен составить 3,9%. Эксперты URA.RU объяснили, главные секреты успеха отечественной экономики — развитие оборонной промышленности, экономическая активность россиян и запасы природных ресурсов.
Президент 28 октября в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Во вступительном слове Путин обозначил основные тенденции и вызовы в отечественной экономике. Свою речь российский лидер начал с ключевых индикаторов.
«Несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти. По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%, — заявил Путин. —
Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается 3,2%».
Президент подчеркнул, что хорошие индикаторы показывает промышленность. Индустриальный рост с начала года составил 4,5%, обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение — почти 20%, добавил президент.
«Такие показатели говорят, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4%», — отметил Путин.
Путин на совещании показал, что России не страшны санкции Запада, считает политолог Марат Баширов. «Все думают про деньги, про какие-то ставки. На самом деле думать надо про ресурсы, если у страны есть ресурсы и талантливые люди, если есть возможность торговать этими товарами на мировом рынке, то страна защищена. Санкции не работают, даже европейцы как покупали у нас товары, так и покупают. Вот почему Россия в ус не дует, несмотря на все эти санкции. Вся экономика планеты проистекает из ресурсов, что бы там не рассказывали зарубежные эксперты», — объяснил политолог.
Нынешний рост экономики во многом связан с развитием оборонно-промышленного комплекса, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Рост промышленности достаточно серьезный, как иначе обеспечивать потребности по СВО. Конечно „оборонка“, спецоперация поддерживают экономику, они разгоняют ее. Но, есть и другие факторы, например, потребительский спрос тащит экономику, потому что у людей высокие зарплаты из-за дефицита кадров», — объяснил экономист.
Как отметил собеседник URA.RU, показатели России лучше западных стран, но все еще не догоняют китайские и индийские. «У Китая будет где-то около 5%, у Индии — больше 6%. В среднем у стран с развивающейся экономикой — 4,2%. Да, у нас лучше, чем во многих развитых странах. Но дело в степени зрелости экономики. Чем более она зрелая, тем меньшие темпы роста она выдает», — пояснил Масленников.
По его мнению, в ближайшие годы произойдет структурное изменение российской экономики за счет новых драйверов роста. Это позволит и дальше сохранять такие позитивные темпы в отечественной экономике, отметил эксперт. «Президент сегодня констатировал тенденции, по которым предстоит большая работа и сейчас идут дискуссии», — резюмировал Масленников.
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