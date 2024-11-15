Кухарук оценил талант Губерниева на соревнованиях по биатлону в ХМАО

Сегодня — 16 ноября — в ХМАО стартовал ЯНГПУР Кубок Международной лиги клубного биатлона 2024. Глава региона Руслан Кухарук посетил мероприятие и оценил ораторский талант приглашенного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. По словам губернатора, благодаря наработанным навыкам, он заряжал отличным настроением, как толпу болельщиков, так и спортсменов.
«Давно слежу за биатлоном, сегодня присоединился к жителям Ханты-Мансийска, гостям окружной столицы на трибунах как болельщик… Отдельное спасибо — Дмитрию Губерниеву за настроение, которым он заряжает каждого болельщика и спортсмена!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также он поблагодарил и президента Международной лиги клубного биатлона Алексея Нуждова за достойную и профессиональную организацию мероприятия на высоком уровне. Он считает, что подобными соревнованиями международного уровня Югра продолжает подтверждать звание «территории спорта», «о победах ребят, наблюдавших сегодня за гонкой, мы еще точно услышим».
Власти ХМАО заманивают зрителей на биатлон скачками на игрушечных лошадях. Депспорта региона пообещал югорчанам развлекать детей на мероприятии гигантскими лодками, хоббихорсингом, балансиром, кубиком Рубика и так далее.
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