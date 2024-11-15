Власти ХМАО заманивают зрителей на биатлон скачками на игрушечных лошадях

В Ханты-Мансийске 16 ноября стартует ЯНГПУР Кубок Международной Лиги Клубного Биатлона. Депспорта ХМАО пообещал югорчанам развлекать детей на мероприятии гигантскими лодками, хоббихорсингом, балансиром, кубиком Рубика и так далее.
«В перерывах между гонками зрители и гости соревнований смогут сыграть в хоккей в валенках, поучаствовать в забеге в вёдрах, попробовать свои силы в подвижной головоломке и народном биатлоне, сделать фото на память с классными ростовыми куклами и сыграть в шахматы гигантскими фигурами… Для самых маленьких гостей мы подготовили несколько сюрпризов — гигантские лодки, хоббихорсинг, балансир, кубик Рубика и многое другое», — написано в группе ведомства VK.
Помимо этого, среди болельщиков будет проведен розыгрыш 10-ти телефонов Samsung Galaxy A25. Состязания продлятся два дня — 16 и 17 ноября.
Недавно трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов.
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