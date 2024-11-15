Власти ХМАО заманивают зрителей на биатлон скачками на игрушечных лошадях

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В ХМАО состоятся соревнования по биатлону
В ХМАО состоятся соревнования по биатлону Фото:

В Ханты-Мансийске 16 ноября стартует ЯНГПУР Кубок Международной Лиги Клубного Биатлона. Депспорта ХМАО пообещал югорчанам развлекать детей на мероприятии гигантскими лодками, хоббихорсингом, балансиром, кубиком Рубика и так далее.

«В перерывах между гонками зрители и гости соревнований смогут сыграть в хоккей в валенках, поучаствовать в забеге в вёдрах, попробовать свои силы в подвижной головоломке и народном биатлоне, сделать фото на память с классными ростовыми куклами и сыграть в шахматы гигантскими фигурами… Для самых маленьких гостей мы подготовили несколько сюрпризов — гигантские лодки, хоббихорсинг, балансир, кубик Рубика и многое другое», — написано в группе ведомства VK.

Помимо этого, среди болельщиков будет проведен розыгрыш 10-ти телефонов Samsung Galaxy A25. Состязания продлятся два дня — 16 и 17 ноября.

Недавно трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов.

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В Ханты-Мансийске 16 ноября стартует ЯНГПУР Кубок Международной Лиги Клубного Биатлона. Депспорта ХМАО пообещал югорчанам развлекать детей на мероприятии гигантскими лодками, хоббихорсингом, балансиром, кубиком Рубика и так далее. «В перерывах между гонками зрители и гости соревнований смогут сыграть в хоккей в валенках, поучаствовать в забеге в вёдрах, попробовать свои силы в подвижной головоломке и народном биатлоне, сделать фото на память с классными ростовыми куклами и сыграть в шахматы гигантскими фигурами… Для самых маленьких гостей мы подготовили несколько сюрпризов — гигантские лодки, хоббихорсинг, балансир, кубик Рубика и многое другое», — написано в группе ведомства VK. Помимо этого, среди болельщиков будет проведен розыгрыш 10-ти телефонов Samsung Galaxy A25. Состязания продлятся два дня — 16 и 17 ноября. Недавно трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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