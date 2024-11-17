Губернатор ХМАО Руслан Кухарук совместно с делегацией представителей из Китая, Бахрейна, ОАЭ и других стран посетил выставку, посвященную передовым разработкам и достижениям ключевых отраслей региона. Экспозицию организовали в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске.
«На Югорском экономическом форуме Руслан Кухарук вместе с делегатами иностранных государств посетил выставку технологического оборудования. Главе региона и экспертам из Китая, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств представили инновационные разработки промышленных предприятий Югры», — сообщил telegram-канал властей ХМАО.
Гостям показали автономный комплекс для работы с нефтяными скважинами, изготовленный из отечественных комплектующих и не имеющий аналогов в России. Посетители также осмотрели мобильный заправщик сжиженного природного газа, новые технологии деревообрабатывающей отрасли.
Ранее в Ханты-Мансийске стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдут порядка 60 мероприятий.
Автор видео: официальная страница властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в социальной сети «ВКонтакте»
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