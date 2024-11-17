17 ноября 2024
16 ноября 2024

Кухарук показал нефтяное оборудование из ХМАО иностранным делегатам Югорского экономического форума. Видео

Губернатор ХМАО Кухарук и международные делегаты оценили достижения Югры на ЮЭФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук показал иностранцам югорские инновации
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук показал иностранцам югорские инновации Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук совместно с делегацией представителей из Китая, Бахрейна, ОАЭ и других стран посетил выставку, посвященную передовым разработкам и достижениям ключевых отраслей региона. Экспозицию организовали в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске.

«На Югорском экономическом форуме Руслан Кухарук вместе с делегатами иностранных государств посетил выставку технологического оборудования. Главе региона и экспертам из Китая, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств представили инновационные разработки промышленных предприятий Югры», — сообщил telegram-канал властей ХМАО.

Гостям показали автономный комплекс для работы с нефтяными скважинами, изготовленный из отечественных комплектующих и не имеющий аналогов в России. Посетители также осмотрели мобильный заправщик сжиженного природного газа, новые технологии деревообрабатывающей отрасли.

Ранее в Ханты-Мансийске стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдут порядка 60 мероприятий.

Автор видео:  официальная страница властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в социальной сети «ВКонтакте»

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук совместно с делегацией представителей из Китая, Бахрейна, ОАЭ и других стран посетил выставку, посвященную передовым разработкам и достижениям ключевых отраслей региона. Экспозицию организовали в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске. «На Югорском экономическом форуме Руслан Кухарук вместе с делегатами иностранных государств посетил выставку технологического оборудования. Главе региона и экспертам из Китая, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств представили инновационные разработки промышленных предприятий Югры», — сообщил telegram-канал властей ХМАО. Гостям показали автономный комплекс для работы с нефтяными скважинами, изготовленный из отечественных комплектующих и не имеющий аналогов в России. Посетители также осмотрели мобильный заправщик сжиженного природного газа, новые технологии деревообрабатывающей отрасли. Ранее в Ханты-Мансийске стартовал Югорский экономический форум. В рамках события пройдут порядка 60 мероприятий. Автор видео:  официальная страница властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в социальной сети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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