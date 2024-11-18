18 ноября 2024

Прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку после избиения бойца СВО в Сургуте
Прокуратура начала проверку после избиения бойца СВО в Сургуте Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после информации в СМИ об избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«В средствах массовой информации распространен материал об избиении участника специальной военной операции в г. Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выходцы из ближнего зарубежья избили участника СВО. Полиция проводит проверку.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после информации в СМИ об избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры. «В средствах массовой информации распространен материал об избиении участника специальной военной операции в г. Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выходцы из ближнего зарубежья избили участника СВО. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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