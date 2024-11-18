Прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО

Прокуратура Сургута (ХМАО) начала проверку после информации в СМИ об избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
«В средствах массовой информации распространен материал об избиении участника специальной военной операции в г. Сургуте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительными органами по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выходцы из ближнего зарубежья избили участника СВО. Полиция проводит проверку.
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