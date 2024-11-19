Большинство челябинцев в детстве в качестве десерта получали блины

19 ноября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В Челябинске 83% опрошенным мамы на десерт готовили блины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди жителей Челябинска 83% респондентов чаще всего в детстве получали на десерт блины. Популярными также были пироги и оладьи, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. Опрос компания провела в преддверии Дня матери. «Опрос предполагал выбор нескольких ответов. Большинство челябинцев (83%) отметили, что чаще всего из десертов ели в детстве блины, 67% назвали традиционным домашним лакомством пироги, 66% — оладьи, а 45% — торты», — сообщили URA.RU в Flowwow. Приготовлением десертов в 80% случаях занималась мама. Самыми популярными из тортов стали «медовик» и «муравейник» — по 20%. Еще 13% отметили, что мамы готовили для них «наполеон», а около трети не смогли вспомнить название рецепта. Чаще всего в «мамин» торт входили бисквитные коржи (31%) и крем из сгущенки (33%). Опрос компания провела в рамках совместного проекта с кондитерами. Специалист из областного центра Анна Стативкина на основе ответов земляков воссоздала десерт «По рецепту мамы» и для челябинцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Челябинска 83% респондентов чаще всего в детстве получали на десерт блины. Популярными также были пироги и оладьи, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. Опрос компания провела в преддверии Дня матери. «Опрос предполагал выбор нескольких ответов. Большинство челябинцев (83%) отметили, что чаще всего из десертов ели в детстве блины, 67% назвали традиционным домашним лакомством пироги, 66% — оладьи, а 45% — торты», — сообщили URA.RU в Flowwow. Приготовлением десертов в 80% случаях занималась мама. Самыми популярными из тортов стали «медовик» и «муравейник» — по 20%. Еще 13% отметили, что мамы готовили для них «наполеон», а около трети не смогли вспомнить название рецепта. Чаще всего в «мамин» торт входили бисквитные коржи (31%) и крем из сгущенки (33%). Опрос компания провела в рамках совместного проекта с кондитерами. Специалист из областного центра Анна Стативкина на основе ответов земляков воссоздала десерт «По рецепту мамы» и для челябинцев.