Большинство челябинцев в детстве в качестве десерта получали блины

Среди жителей Челябинска 83% респондентов чаще всего в детстве получали на десерт блины. Популярными также были пироги и оладьи, сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. Опрос компания провела в преддверии Дня матери.
«Опрос предполагал выбор нескольких ответов. Большинство челябинцев (83%) отметили, что чаще всего из десертов ели в детстве блины, 67% назвали традиционным домашним лакомством пироги, 66% — оладьи, а 45% — торты», — сообщили URA.RU в Flowwow.
Приготовлением десертов в 80% случаях занималась мама. Самыми популярными из тортов стали «медовик» и «муравейник» — по 20%. Еще 13% отметили, что мамы готовили для них «наполеон», а около трети не смогли вспомнить название рецепта. Чаще всего в «мамин» торт входили бисквитные коржи (31%) и крем из сгущенки (33%).
Опрос компания провела в рамках совместного проекта с кондитерами. Специалист из областного центра Анна Стативкина на основе ответов земляков воссоздала десерт «По рецепту мамы» и для челябинцев.
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