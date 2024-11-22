Власти запретили строить высотку рядом с институтом в центре Челябинска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Против строительства многоэтажного объекта ранее выступали жители элитного ЖК
Против строительства многоэтажного объекта ранее выступали жители элитного ЖК Фото:

Мэрия Челябинска повторно запретила компании ООО «Магистр» строить девятиэтажную вставку между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе рядом с институтом культуры в центре города. Ранее против возведения объекта активно выступали жители, теперь у инициатора документы не соответствуют требованиям законодательства. Распоряжение об отказе опубликовано на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство жилой вставки со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36 по ул. Орджоникидзе) на земельном участке в смешанной зоне в зонах развития с минимальным размером земельного участка — 2 тысячи 100 квадратных метров между домами № 34 и № 36 по улице Орджоникидзе в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Строительная компания ООО „Магистр“», — сообщается на сайте мэрии.

Как сообщается в документации, основанием отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, реконструкции объекта капитального строительства стало несоответствие запроса и документов требованиям законодательства и административного регламента. В запросе отсутствовало указание на запрашиваемый параметр разрешенного строительства.

В 2023 году компания уже выносила проект на публичные слушания, но тогда власти отказали в строительстве. Против изменений в уже существующем ЖК резко высказывались жители дома по улице Орджоникизде.

Ранее против возведения объекта на публичных слушаниях резко высказывались жители близлежащего элитного ЖК.
Ранее против возведения объекта на публичных слушаниях резко высказывались жители близлежащего элитного ЖК.
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Мэрия Челябинска повторно запретила компании ООО «Магистр» строить девятиэтажную вставку между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе рядом с институтом культуры в центре города. Ранее против возведения объекта активно выступали жители, теперь у инициатора документы не соответствуют требованиям законодательства. Распоряжение об отказе опубликовано на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство жилой вставки со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36 по ул. Орджоникидзе) на земельном участке в смешанной зоне в зонах развития с минимальным размером земельного участка — 2 тысячи 100 квадратных метров между домами № 34 и № 36 по улице Орджоникидзе в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Строительная компания ООО „Магистр“», — сообщается на сайте мэрии. Как сообщается в документации, основанием отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, реконструкции объекта капитального строительства стало несоответствие запроса и документов требованиям законодательства и административного регламента. В запросе отсутствовало указание на запрашиваемый параметр разрешенного строительства. В 2023 году компания уже выносила проект на публичные слушания, но тогда власти отказали в строительстве. Против изменений в уже существующем ЖК резко высказывались жители дома по улице Орджоникизде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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