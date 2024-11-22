Мэрия Челябинска повторно запретила компании ООО «Магистр» строить девятиэтажную вставку между домами 34 и 36 на улице Орджоникидзе рядом с институтом культуры в центре города. Ранее против возведения объекта активно выступали жители, теперь у инициатора документы не соответствуют требованиям законодательства. Распоряжение об отказе опубликовано на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство жилой вставки со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36 по ул. Орджоникидзе) на земельном участке в смешанной зоне в зонах развития с минимальным размером земельного участка — 2 тысячи 100 квадратных метров между домами № 34 и № 36 по улице Орджоникидзе в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Строительная компания ООО „Магистр“», — сообщается на сайте мэрии.
Как сообщается в документации, основанием отказа в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, реконструкции объекта капитального строительства стало несоответствие запроса и документов требованиям законодательства и административного регламента. В запросе отсутствовало указание на запрашиваемый параметр разрешенного строительства.
В 2023 году компания уже выносила проект на публичные слушания, но тогда власти отказали в строительстве. Против изменений в уже существующем ЖК резко высказывались жители дома по улице Орджоникизде.
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