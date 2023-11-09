Здание планирует строить компания «Магистр» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти запретили компании ООО «Магистр» менять проект элитного ЖК возле института культуры в центре Челябинска, против которого активно выступали жители близлежащих домов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилой вставки со встроенными офисными и лабораторными помещениями между домами № 34 и № 36 в территориальной зоне многоквартирных домов от 9 этажей и выше с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,2. Объект расположен по улице Орджоникидзе в Советском районе города Челябинска. Инициатором проекта является ООО Строительная компания „Магистр“», — сообщается на сайте.

Общая площадь земли под застройку составляет 2 тысячи 100 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли оценивается почти в 16 млн рублей.

Мэрия вынесла отрицательное заключение по итогам публичных слушаний. Застройщик просил утвердить отклонение от предельных параметров при строительстве девятиэтажного здания между 34 и 36 домами по улице Орджоникидзе.

Весной и осенью 2022 года уже проходили публичные слушания по проводу строительства элитного ЖК. Для возведения высотки застройщику было необходимо разрешение на отклонение установленных параметров по части плотности застройки. В ходе слушаний проект строительства вызвал многочисленные нарекания от жителей близлежащих домов. Компания «Магистр» предоставляла пояснения по поводу зеленых насаждений и пожарной безопасности, но получить положительное заключение застройщику так и не удалось.

Общая площадь земли под застройку составляет 2 тысячи 100 квадратных метров, кадастровая стоимость земли — более 15 млн рублей Скрин: кадастровая карта г. Челябинска