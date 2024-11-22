Директор екатеринбургской школы, где дети пили водку, отреагировала на инцидент

Случай распития водки екатеринбургскими пятиклассниками был единичным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемной директора школы №156. Детей поставили на внутришкольный учет.
«Нам удивительно, что это стало известно в СМИ. Больше-то, видимо, заняться нечем, как на единичные случаи реагировать так активно», — заявили в приемной директора, добавив, что один из участников инцидента «выиграл поездку в Диснейленд». За что — не уточнили.
12 ноября во время перемены двое учеников выпили в туалете водку. По словам директора учреждения, алкоголь был принесен из дома в пластиковой бутылке из-под воды. О произошедшем сразу же проинформировали родителей. С детьми провели профилактическую беседу.
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