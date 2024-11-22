Директор екатеринбургской школы, где дети пили водку, отреагировала на инцидент

В школе Екатеринбурга, где дети пили водку, заявили, что этот случай единичный
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ЕГЭ по русскому языку, в школе 89. Тюмень , егэ, школьник, ученик, школа, спит, сдача егэ
Школьники выпили алкоголь в туалете (архивное фото) Фото:

Случай распития водки екатеринбургскими пятиклассниками был единичным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемной директора школы №156. Детей поставили на внутришкольный учет.

«Нам удивительно, что это стало известно в СМИ. Больше-то, видимо, заняться нечем, как на единичные случаи реагировать так активно», — заявили в приемной директора, добавив, что один из участников инцидента «выиграл поездку в Диснейленд». За что — не уточнили.

12 ноября во время перемены двое учеников выпили в туалете водку. По словам директора учреждения, алкоголь был принесен из дома в пластиковой бутылке из-под воды. О произошедшем сразу же проинформировали родителей. С детьми провели профилактическую беседу.

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Случай распития водки екатеринбургскими пятиклассниками был единичным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в приемной директора школы №156. Детей поставили на внутришкольный учет. «Нам удивительно, что это стало известно в СМИ. Больше-то, видимо, заняться нечем, как на единичные случаи реагировать так активно», — заявили в приемной директора, добавив, что один из участников инцидента «выиграл поездку в Диснейленд». За что — не уточнили. 12 ноября во время перемены двое учеников выпили в туалете водку. По словам директора учреждения, алкоголь был принесен из дома в пластиковой бутылке из-под воды. О произошедшем сразу же проинформировали родителей. С детьми провели профилактическую беседу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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