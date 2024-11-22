В Екатеринбурге пятиклассники напились водки в школьном туалете

22 ноября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

На пьяных школьников пожаловались ровесники (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Два пятиклассника пронесли бутылку с водкой в екатеринбургскую школу №156 и напились в туалете. Пьяных подростков заметили дети из параллельного класса и пожаловались учителям. Об этом рассказала мать одного из учеников. «Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом-„собутыльником“ — да», — передает E1.ru слова мамы. Она также отметила, что приятель ее сына вечно срывает уроки и агрессивно ведет себя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что с обучающимися и родителями уже проведены беседы, а ребят поставили на внутришкольный учет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два пятиклассника пронесли бутылку с водкой в екатеринбургскую школу №156 и напились в туалете. Пьяных подростков заметили дети из параллельного класса и пожаловались учителям. Об этом рассказала мать одного из учеников. «Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом-„собутыльником“ — да», — передает E1.ru слова мамы. Она также отметила, что приятель ее сына вечно срывает уроки и агрессивно ведет себя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что с обучающимися и родителями уже проведены беседы, а ребят поставили на внутришкольный учет.