В Екатеринбурге пятиклассники напились водки в школьном туалете

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Школьные столовые. Екатеринбург , умывальники, школьники, школьная столовая, школьное питание
На пьяных школьников пожаловались ровесники (архивное фото) Фото:

Два пятиклассника пронесли бутылку с водкой в екатеринбургскую школу №156 и напились в туалете. Пьяных подростков заметили дети из параллельного класса и пожаловались учителям. Об этом рассказала мать одного из учеников.

«Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом-„собутыльником“ — да», — передает E1.ru слова мамы. Она также отметила, что приятель ее сына вечно срывает уроки и агрессивно ведет себя.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что с обучающимися и родителями уже проведены беседы, а ребят поставили на внутришкольный учет.

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Два пятиклассника пронесли бутылку с водкой в екатеринбургскую школу №156 и напились в туалете. Пьяных подростков заметили дети из параллельного класса и пожаловались учителям. Об этом рассказала мать одного из учеников. «Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом-„собутыльником“ — да», — передает E1.ru слова мамы. Она также отметила, что приятель ее сына вечно срывает уроки и агрессивно ведет себя. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что с обучающимися и родителями уже проведены беседы, а ребят поставили на внутришкольный учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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