В Екатеринбурге пятиклассники напились водки в школьном туалете

Два пятиклассника пронесли бутылку с водкой в екатеринбургскую школу №156 и напились в туалете. Пьяных подростков заметили дети из параллельного класса и пожаловались учителям. Об этом рассказала мать одного из учеников.
«Выпил сам и поделился с другом. Раньше за ним не замечалось плохое поведение, а вот за его другом-„собутыльником“ — да», — передает E1.ru слова мамы. Она также отметила, что приятель ее сына вечно срывает уроки и агрессивно ведет себя.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что с обучающимися и родителями уже проведены беседы, а ребят поставили на внутришкольный учет.
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