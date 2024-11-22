Главный враг Нурмагомедова Макгрегор изнасиловал девушку во время вечеринки

Ирландский спортсмен, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии, совершенном в 2018 году в Дублине во время вечеринки. По решению присяжных, он обязан выплатить пострадавшей женщине компенсацию в размере почти 250 000 евро.
«Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор совершил сексуальное насилие над женщиной на вечеринке в Дублине в 2018 году и должен выплатить ей почти 250 000 евро», — написало Reuters. Решение было вынесено 22 ноября.
Вердикт был вынесен после шестичасового обсуждения в Верховном суде Ирландии, в котором участвовали восемь женщин и четыре мужчины из состава жюри. По словам истицы Никиты Хэнд, инцидент произошел 9 декабря 2018 года. Она заявила, что Макгрегор изнасиловал ее. Кроме того, в ходе двухнедельного рассмотрения дела стало известно, что аналогичные действия в отношении нее предпринял другой мужчина, Джеймс Лоуренс.
Макгрегор в 2018 году провел бой с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым в Лос-Анджелесе за титул чемпиона в легком весе UFC. Ирландец проиграл в середине четвертого раунда после удушающего приема. После боя началась потасовка, а за ней драка, которая вошла в историю UFC. Тогда СМИ окрестили Макгрегора главным врагом Нурмагомедова.
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