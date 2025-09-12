Менять маршруты в России хотят по новым правилам

«Новые люди» предложили запретить отмену маршрутов без согласия жителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественные слушания могут помочь в подходе к транспорту
Общественные слушания могут помочь в подходе к транспорту Фото:

В России хотят запретить менять или отменять маршруты общественного транспорта без народного обсуждения. Такой законопроект внесли «Новые люди» в Госдуму.

«Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других — жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту», — отметил лидер партии Алексей Нечаев.

По его словам, обязательные общественные слушания смогут примирить и находить варианты решения. Прежде всего, которые устроят обе стороны: жителей и муниципальные власти. «Это единственный разумный путь», — подчеркнул Нечаев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят запретить менять или отменять маршруты общественного транспорта без народного обсуждения. Такой законопроект внесли «Новые люди» в Госдуму. «Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других — жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту», — отметил лидер партии Алексей Нечаев. По его словам, обязательные общественные слушания смогут примирить и находить варианты решения. Прежде всего, которые устроят обе стороны: жителей и муниципальные власти. «Это единственный разумный путь», — подчеркнул Нечаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...