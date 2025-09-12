Менять маршруты в России хотят по новым правилам

В России хотят запретить менять или отменять маршруты общественного транспорта без народного обсуждения. Такой законопроект внесли «Новые люди» в Госдуму.
«Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других — жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту», — отметил лидер партии Алексей Нечаев.
По его словам, обязательные общественные слушания смогут примирить и находить варианты решения. Прежде всего, которые устроят обе стороны: жителей и муниципальные власти. «Это единственный разумный путь», — подчеркнул Нечаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.