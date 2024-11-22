Пермские владельцы «китайцев» зачастили в сервис

С начала 2024 года в Перми количество обращений владельцев китайских автомобилей в автосервисы возросло на 40-45%. В сервисных центрах чаще всего ремонтируют машины марок Chery, Haval и Exeed. Рост обращений эксперты связывают не только с наплывом китайских авто.
«На дорогах краевой столицы становится все больше автомобилей марок Haval, Chery и Geely. Из-за этого увеличивается и количество обращений в автосервисы — с 2022 года она возросла в четыре раза, а в этом году — на 40-45%. Пока масштабные ремонты не были зафиксированы, 80% обращений связаны с техническим обслуживанием, таким как замена масла, фильтров и ремонт подвески. Что касается автозапчастей, их поставка может занять от одного до двух месяцев. Однако для серьезных ремонтов, например, капитального ремонта двигателя или коробки, может понадобиться ждать от одного до четырех месяцев, так как большинство китайских автомобилей имеют турбированные моторы и роботизированные либо вариаторные коробки, которые служат меньше. Запчасти в основном заказываются из Китая», — рассказывает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертов.
Уточняется, что ремонт китайского автомобиля стоит столько же, сколько обслуживание европейского. Однако есть небольшие различия в цене, связанные с количеством доступных запчастей.
Из-за небольшого числа автомобилей с пробегом качество китайских машин требует дополнительного внимания, считают автоэксперты. Они предполагают, что со временем возрастет количество обращений за обслуживанием китайских автомобилей, что приведет к появлению новых автосервисов. Цены на запчасти могут стабилизироваться, если в Прикамье откроются заводы по производству этих машин, отмечают специалисты.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что у владельцев китайских автомобилей в Перми возникли проблемы с их ремонтом. Водителям приходится ждать запчасти от двух недель до полугода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!