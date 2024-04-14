В Перми растут очереди на ремонт китайских автомобилей

Пермякам приходится долго ждать ремонта авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У владельцев китайских автомобилей в Перми возникли проблемы с их ремонтом. Водителям приходится ждать запчасти от двух недель до полугода, рассказал URA.RU директор пермского дилерского центра «Автогалерея» Владимир Иванов.

«Владельцы автомобилей китайских брендов столкнулись с рядом проблем. Одна из них — долгое ожидание запчастей. Сейчас в Россию плохо налажена логистика деталей из Китая. Так как популярность китайских автомобилей в Перми растет, то постепенно увеличиваются и очереди на ремонт», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.

Он уточнил, что расходные материалы на китайские автомобили пермякам приходится ждать по 2-3 недели. Запчасти для более крупного ремонта, например, коробку передач — до полугода. Собеседник агентства добавил, что также часто владельцы китайских автомобилей сталкиваются с проблемами работы электрики: происходят сбои в работе мультимедиа, системы активной безопасности и других. При этом автоэксперты не надеются на скорое решение проблемы. Когда наладится поставка запчастей — неизвестно, отметил Владимир Иванов.