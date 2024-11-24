24 ноября 2024
23 ноября 2024

В ХМАО преступник-рецидивист вернулся в тюрьму из-за пьянки с другом

Житель ХМАО вернулся в тюрьму за нарушение условий принудительных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО вернулся в тюрьму за нарушение условий принудительных работ
Житель ХМАО вернулся в тюрьму за нарушение условий принудительных работ Фото:

Дважды судимый житель Нижневартовска вернулся в тюрьму из-за того, что напился с другом. Ранее он смог договориться на принудительные работы, однако не вернулся к указанному сроку и был объявлен в розыск. Теперь он продолжит отбывать свое наказание в тюрьме. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры».

«Мужчине был разрешен выезд из исправительного центра для обязательного медосмотра при трудоустройстве. При проведении розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденный был выявлен с признаками опьянения. Мужчина пояснял, что столкнулся приятелем. „Встречу“ они отметили алкоголем», — сказано в сообщении канала.

Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута приговорили к четырем месяцам колонии из-за кражи алкоголя. Так как это не первая кража, суд решил, что отбывать это наказание он будет в колонии строгого режима.

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Дважды судимый житель Нижневартовска вернулся в тюрьму из-за того, что напился с другом. Ранее он смог договориться на принудительные работы, однако не вернулся к указанному сроку и был объявлен в розыск. Теперь он продолжит отбывать свое наказание в тюрьме. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры». «Мужчине был разрешен выезд из исправительного центра для обязательного медосмотра при трудоустройстве. При проведении розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденный был выявлен с признаками опьянения. Мужчина пояснял, что столкнулся приятелем. „Встречу“ они отметили алкоголем», — сказано в сообщении канала. Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута приговорили к четырем месяцам колонии из-за кражи алкоголя. Так как это не первая кража, суд решил, что отбывать это наказание он будет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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