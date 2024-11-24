В ХМАО преступник-рецидивист вернулся в тюрьму из-за пьянки с другом

Дважды судимый житель Нижневартовска вернулся в тюрьму из-за того, что напился с другом. Ранее он смог договориться на принудительные работы, однако не вернулся к указанному сроку и был объявлен в розыск. Теперь он продолжит отбывать свое наказание в тюрьме. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции ХМАО «Суды Югры».
«Мужчине был разрешен выезд из исправительного центра для обязательного медосмотра при трудоустройстве. При проведении розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы осужденный был выявлен с признаками опьянения. Мужчина пояснял, что столкнулся приятелем. „Встречу“ они отметили алкоголем», — сказано в сообщении канала.
Ранее URA.RU писало, что жителя Сургута приговорили к четырем месяцам колонии из-за кражи алкоголя. Так как это не первая кража, суд решил, что отбывать это наказание он будет в колонии строгого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!