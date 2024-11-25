В Пермской опере ответили на обвинения о завышенных ценах на предновогодние показы

Пермский театр оперы и балета на старте продаж выпустил свыше 3 тысяч билетов в диапазоне до 3 тысяч рублей на показы балета «Щелкунчик» в канун Нового года. Об этом рассказала пресс-служба учреждения. В театре действует система динамического ценообразования. Ранее региональные СМИ сообщили о завышенной стоимости «проходок» на предновогодние постановки.
«В театре действует динамическое ценообразование, поэтому стоимость растет по мере приближения к спектаклю, и билеты с наименьшей стоимостью раскупаются быстрее. Цены на показы балета „Щелкунчик“ в период с 25 декабря по 5 января — от 500 рублей. На предновогодний показ 31 декабря начальная цена билетов — 700 рублей», — представителей театр цитирует «Коммесрант-Прикамье».
В СМИ было указано, что цены на новогодние показы «Щелкунчика» в Пермском театре оперы и балета варьируются от 10 до 20 тысяч рублей. На январские спектакли — от 7 до 16 тысяч.
URA.RU ранее писало, что пермякам в конце декабря покажут альтернативную версию «Щелкунчика», где нет счастливого конца. Постановку подготовил театр «Балет Евгения Панфилова». А в пермском ТЮЗе зрители станут соавторами главного новогоднего спектакля по сказке Эрнста Гофмана.
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