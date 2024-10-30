В Перми покажут альтернативный спектакль «Щелкунчик» без счастливого финала

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«Щелкунчика» под Новый год дают театры по всей стране
«Щелкунчика» под Новый год дают театры по всей стране Фото:

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» в конце декабря покажет свою версию главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». В постановке нет ни счастливого конца, ни победы добра над злом. Панфилов более 20 лет назад создал этот альтернативный классической версии спектакль для взрослых, поясняют в театре.

«В альтернативной версии классической новогодней истории не осталось места детским иллюзиям о безоговорочной победе добра над злом. Никаких рождественских чудес и первой любви. Панфилов ставил спектакль для взрослых. Многомерное внутреннее пространство спектакля, населенное вездесущими и бессмертными мрачными мышами; мир, лишенный иллюзий, не оставляющий никаких надежд на счастливый финал», — описывается постановка на сайте театра.

В сюжете, который предлагается панфиловцами Щелкунчик не превращается в прекрасного принца. И принц, и Щелкунчик существуют одновременно и добиваются внимания Маши. Щелкунчик сражается с мышами, оберегая ее, но глупая девчонка, не ценит его подвигов и влюбляется в вертлявого самозванца.

Как ранее рассказывало URA.RU, классическую версию «Щелкунчика» традиционно представит Пермский театр оперы и балета. В ТЮЗе решили поэкспериментировать. Новой постановкой прямо во время показа смогут управлять зрители. 

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В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» в конце декабря покажет свою версию главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». В постановке нет ни счастливого конца, ни победы добра над злом. Панфилов более 20 лет назад создал этот альтернативный классической версии спектакль для взрослых, поясняют в театре. «В альтернативной версии классической новогодней истории не осталось места детским иллюзиям о безоговорочной победе добра над злом. Никаких рождественских чудес и первой любви. Панфилов ставил спектакль для взрослых. Многомерное внутреннее пространство спектакля, населенное вездесущими и бессмертными мрачными мышами; мир, лишенный иллюзий, не оставляющий никаких надежд на счастливый финал», — описывается постановка на сайте театра. В сюжете, который предлагается панфиловцами Щелкунчик не превращается в прекрасного принца. И принц, и Щелкунчик существуют одновременно и добиваются внимания Маши. Щелкунчик сражается с мышами, оберегая ее, но глупая девчонка, не ценит его подвигов и влюбляется в вертлявого самозванца. Как ранее рассказывало URA.RU, классическую версию «Щелкунчика» традиционно представит Пермский театр оперы и балета. В ТЮЗе решили поэкспериментировать. Новой постановкой прямо во время показа смогут управлять зрители. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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