В Перми покажут альтернативный спектакль «Щелкунчик» без счастливого финала

В Перми театр «Балет Евгения Панфилова» в конце декабря покажет свою версию главного новогоднего спектакля «Щелкунчик». В постановке нет ни счастливого конца, ни победы добра над злом. Панфилов более 20 лет назад создал этот альтернативный классической версии спектакль для взрослых, поясняют в театре.
«В альтернативной версии классической новогодней истории не осталось места детским иллюзиям о безоговорочной победе добра над злом. Никаких рождественских чудес и первой любви. Панфилов ставил спектакль для взрослых. Многомерное внутреннее пространство спектакля, населенное вездесущими и бессмертными мрачными мышами; мир, лишенный иллюзий, не оставляющий никаких надежд на счастливый финал», — описывается постановка на сайте театра.
В сюжете, который предлагается панфиловцами Щелкунчик не превращается в прекрасного принца. И принц, и Щелкунчик существуют одновременно и добиваются внимания Маши. Щелкунчик сражается с мышами, оберегая ее, но глупая девчонка, не ценит его подвигов и влюбляется в вертлявого самозванца.
Как ранее рассказывало URA.RU, классическую версию «Щелкунчика» традиционно представит Пермский театр оперы и балета. В ТЮЗе решили поэкспериментировать. Новой постановкой прямо во время показа смогут управлять зрители.
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