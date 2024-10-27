27 октября 2024

В Пермском ТЮЗе зрители «Щелкунчика» станут соавторами спектакля

Пермский ТЮЗ поставил интерактивного «Щелкунчика» с подарками для зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьра состоится на малой сцене ТЮЗа
Премьра состоится на малой сцене ТЮЗа Фото:

Пермский театр юного зрителя подготовил новогоднюю премьеру спектакля «Щелкунчик» (6+). Как сообщил URA.RU замдиректора ТЮЗа Алексей Лукашов, соавторами постановки во время показа станут сами зрители.

«Во время представления у зрителей будет возможность повлиять на развитие хрестоматийного сюжета. Каждый из них получит новогодний подарок, а также элементы костюмов, чтобы стать частью спектакля», — рассказал Лукашов.

По режиссерской задумке Константина Яковлева, зрители во время показа будут располагаться вокруг сцены. Для этого пришлось сократить количество кресел. В театре подчеркивают, что «Щелкунчик» не станет частью прокатного репертуара. Увидеть постановку можно будет только в предновогодние дни и в начале января.

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Пермский театр юного зрителя подготовил новогоднюю премьеру спектакля «Щелкунчик» (6+). Как сообщил URA.RU замдиректора ТЮЗа Алексей Лукашов, соавторами постановки во время показа станут сами зрители. «Во время представления у зрителей будет возможность повлиять на развитие хрестоматийного сюжета. Каждый из них получит новогодний подарок, а также элементы костюмов, чтобы стать частью спектакля», — рассказал Лукашов. По режиссерской задумке Константина Яковлева, зрители во время показа будут располагаться вокруг сцены. Для этого пришлось сократить количество кресел. В театре подчеркивают, что «Щелкунчик» не станет частью прокатного репертуара. Увидеть постановку можно будет только в предновогодние дни и в начале января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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