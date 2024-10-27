В Пермском ТЮЗе зрители «Щелкунчика» станут соавторами спектакля

Пермский театр юного зрителя подготовил новогоднюю премьеру спектакля «Щелкунчик» (6+). Как сообщил URA.RU замдиректора ТЮЗа Алексей Лукашов, соавторами постановки во время показа станут сами зрители.
«Во время представления у зрителей будет возможность повлиять на развитие хрестоматийного сюжета. Каждый из них получит новогодний подарок, а также элементы костюмов, чтобы стать частью спектакля», — рассказал Лукашов.
По режиссерской задумке Константина Яковлева, зрители во время показа будут располагаться вокруг сцены. Для этого пришлось сократить количество кресел. В театре подчеркивают, что «Щелкунчик» не станет частью прокатного репертуара. Увидеть постановку можно будет только в предновогодние дни и в начале января.
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