Экс-губернатора Клепов выиграл суд за коттедж у мэрии Челябинска

Бывший вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов добился признания незаконными двух решений властей областного центра, на основании которых они добивались сноса его двухэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU в Советском суде Челябинска.
«Были признаны незаконными два решения мэрии Челябинска. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставления земельного участка Юрию Клепову. Также на мэрию возложена обязанность повторно рассмотреть его заявление о предоставлении земельного участка. В остальной части заявленных требований Клепову отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.
Двухэтажный коттедж Клепова расположен на Новоградском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Согласно кадастровой карте, его возвели в 2023 году. Проверка показала, что вместо указанных в разрешении на строительство 309 кв. метров площадь дома составила 895 кв. метров, и мэрия потребовала снести его. Позже суд запретил Клепову осуществлять строительные работы на участке и передавать право на владение домом другим лицам. Также было запрещено регистрировать здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
Теперь бывший VIP-чиновник пытается узаконить постройку по суду. После нескольких процессов областной арбитраж вернул дело в первую инстанцию, решение которой дает теперь шанс Клепову добиться своего.
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