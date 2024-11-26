Экс-губернатора Клепов выиграл суд за коттедж у мэрии Челябинска

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Новое решение суда выглядит обнадеживающе для экс-замгубернатора Юрия Клепова Фото:

Бывший вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов добился признания незаконными двух решений властей областного центра, на основании которых они добивались сноса его двухэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU в Советском суде Челябинска.

«Были признаны незаконными два решения мэрии Челябинска. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставления земельного участка Юрию Клепову. Также на мэрию возложена обязанность повторно рассмотреть его заявление о предоставлении земельного участка. В остальной части заявленных требований Клепову отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

Двухэтажный коттедж Клепова расположен на Новоградском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Согласно кадастровой карте, его возвели в 2023 году. Проверка показала, что вместо указанных в разрешении на строительство 309 кв. метров площадь дома составила 895 кв. метров, и мэрия потребовала снести его. Позже суд запретил Клепову осуществлять строительные работы на участке и передавать право на владение домом другим лицам. Также было запрещено регистрировать здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

Теперь бывший VIP-чиновник пытается узаконить постройку по суду. После нескольких процессов областной арбитраж вернул дело в первую инстанцию, решение которой дает теперь шанс Клепову добиться своего.

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов добился признания незаконными двух решений властей областного центра, на основании которых они добивались сноса его двухэтажного дома. Эту информацию подтвердили URA.RU в Советском суде Челябинска. «Были признаны незаконными два решения мэрии Челябинска. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставления земельного участка Юрию Клепову. Также на мэрию возложена обязанность повторно рассмотреть его заявление о предоставлении земельного участка. В остальной части заявленных требований Клепову отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе Советского районного суда Челябинска. Двухэтажный коттедж Клепова расположен на Новоградском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Согласно кадастровой карте, его возвели в 2023 году. Проверка показала, что вместо указанных в разрешении на строительство 309 кв. метров площадь дома составила 895 кв. метров, и мэрия потребовала снести его. Позже суд запретил Клепову осуществлять строительные работы на участке и передавать право на владение домом другим лицам. Также было запрещено регистрировать здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Теперь бывший VIP-чиновник пытается узаконить постройку по суду. После нескольких процессов областной арбитраж вернул дело в первую инстанцию, решение которой дает теперь шанс Клепову добиться своего.
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