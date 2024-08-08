Мэрия Челябинска требует снести дом, построенный экс-вице-губернатором Клеповым

Администрация Челябинска подала в суд на бывшего вице-губернатора Юрия Клепова, требуя от него снести здание площадью 895 квадратных метров. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.
«Администрация города Челябинска обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Клепову Юрию Владимировичу о признании самовольной постройкой здание площадью 895 квадратных метров с кадастровым номером расположенное на Новоградском проспекте. Об обязании Клепова снести или привести в соответствие с установленными правилами землепользования и застройки», — говорится в документах суда.
В случае неисполнения решения суда в течение трех месяцев Клепов будет выплачивать по пять тысяч рублей за каждый день по истечении этого срока.Исковое производство принято, возбуждено производство по делу.
Получить комментарий Клепова не удалось. URA.RU готово предоставить ему возможность озвучить свою точку зрения.
После работы в ряде коммерческих структур, Клепов в 1999 году стал первым зампредседателя комитета по экономике Челябинской области. В 2003 году он возглавил этот комитет, в 2004 году некоторое время руководил Главным управлением экономического развития и торговли региона, а в июне был назначен министром экономического развития области. С 2008 года и по февраль 2013 года занимал пост вице-губернатора области по экономике, после чего ушел в бизнес. Сейчас он занимается строительством делового центра на улице Партизанской.
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