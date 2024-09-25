Бывший вице-губернатор Клепов подал в суд на мэрию Челябинска

Процесс по иску Юрия Клепова к властям Челябинска поставили на паузу до проведения экспертизы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Юрий Клепов подал встречный иск к мэрии Челябинска, требующей снести построенный им с нарушениями дом. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Заявление Клепова об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления поступило в Советский районный суд. Ответчиками выступают администрация и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Сейчас рассмотрение дела приостановлено, по нему назначена экспертиза», — пояснили URA.RU в суде.

Двухэтажный жилой дом Клепова расположен на Новоградском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Согласно кадастровой карте, его возвели в 2023 году. Проверка показала, что вместо указанных в разрешении на строительство 309 кв. метров площадь дома составила 895 кв. метров, и мэрия потребовала снести его. Позже суд запретил Клепову осуществлять строительные работы на участке и передавать право на владение домом другим лицам. Также было запрещено регистрировать здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Теперь он пытается узаконить постройку по суду.

Сведений о Клепове, куда можно было отправить запрос для получения комментария, в открытых источниках нет. Если после выхода публикации его комментарий поступит в редакцию, он будет опубликован.