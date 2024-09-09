Суд не стал рассматривать иск о сносе коттеджа челябинского экс-замгубернатора

Арбитражный суд Челябинской области не стал принимать решение по сносу коттеджа бывшего вице-губернатора Юрия Клепова. Иск мэрии будет рассмотрен в областном суде. Сообщение об этом появилось 9 августа в картотеке дел суда.
«Судебное заседание завершено. Передать дело в Челябинский областной суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом», — указано в документах, опубликованных на сайте суда.
Двухэтажный жилой дом площадью 895 квадратных метров расположен на Новоградском проспекте в Курчатовском районе Челябинска. Согласно кадастровой карте, постройку возвели в 2023 году. При этом договор аренды земельного участка с В. А. Савченко (так указано в документах) сроком на десять лет администрация Курчатовского района заключила в 2014 году. В 2016 году на участке разрешили построить здание площадью 309 квадратных метров.
После этого Савченко и Клепов подписали договор по передаче прав на долгосрочную аренду участка. Клепов несколько раз пробовал получить в собственность, в чем ему было отказано. В результате проверки выяснилось, что на участке он возвел двухэтажное здание большей площади, чем было разрешено.
Позже суд запретил Клепову осуществлять строительные работы на участке и передавать право на владение домом другим лицам. Также было запрещено регистрировать здание в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. Сведений о Клепове, куда можно было отправить запрос для получения комментария, в открытых источниках нет. Если после выхода публикации его комментарий поступит в редакцию, он будет опубликован.
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