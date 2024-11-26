В крупном свердловском городе поднимут цены на проезд

В Каменске-Уральском поднимут стоимость проезда

26 ноября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Повышение тарифов необходимо для привлечения водителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) в следующем году планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте для выделения средств на зарплаты водителям, которых сейчас не хватает. Об этом рассказал мэр Алексей Герасимов. «В следующем году вынуждены будем пойти по пути доказательства возможного повышения тарифов. Это нужно, чтобы разделить все-таки и вклад бюджетных средств, и вклад со стороны пассажиров», — сказал Герасимов в эфире РИМ ТВ. По словам мэра, повышение цен позволит муниципалитету оставаться конкурентноспособным среди других городов, борющихся за новых сотрудников, и выводить на маршруты больше автобусов, которые требуются по контракту и по плану. «Проблема дефицита кадров существует сейчас везде, муниципалитеты начинают конкурировать друг с другом, в том числе и по водителям», — отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в следующем году планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте для выделения средств на зарплаты водителям, которых сейчас не хватает. Об этом рассказал мэр Алексей Герасимов. «В следующем году вынуждены будем пойти по пути доказательства возможного повышения тарифов. Это нужно, чтобы разделить все-таки и вклад бюджетных средств, и вклад со стороны пассажиров», — сказал Герасимов в эфире РИМ ТВ. По словам мэра, повышение цен позволит муниципалитету оставаться конкурентноспособным среди других городов, борющихся за новых сотрудников, и выводить на маршруты больше автобусов, которые требуются по контракту и по плану. «Проблема дефицита кадров существует сейчас везде, муниципалитеты начинают конкурировать друг с другом, в том числе и по водителям», — отметил он.