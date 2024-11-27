Командование ВСУ направило штурмовиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в район населенного пункта Копанки Харьковской области для осуществления контратак. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«3-я отдельная штурмовая бригада вооруженных формирований Украины „Азов“ отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово... На данный момент украинские боевики ведут активные контратакующие действия в районе населенного пункта Копанки», — заявил Марочко ТАСС.
По словам эксперта, присутствие боевиков на сватовско-кременском участке фронта было зафиксировано российскими военнослужащими и до этого момента, но их численность до недавнего времени оставалась незначительной. Также он отметил, что в районе Сватово российские военные создали огневой мешок для ВСУ.
Ранее ВС РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Копанки, который расположен в Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Вишневого, который также был недавно освобожден, передает «Национальная служба новостей».
*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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