Марочко: штурмовики «Азова»* переброшены в Копанки Харьковской области

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Боевиков «Азова» перебросили в село Копанки для контратак по ВС РФ
Боевиков «Азова» перебросили в село Копанки для контратак по ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ направило штурмовиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в район населенного пункта Копанки Харьковской области для осуществления контратак. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«3-я отдельная штурмовая бригада вооруженных формирований Украины „Азов“ отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово... На данный момент украинские боевики ведут активные контратакующие действия в районе населенного пункта Копанки», — заявил Марочко ТАСС. 

По словам эксперта, присутствие боевиков на сватовско-кременском участке фронта было зафиксировано российскими военнослужащими и до этого момента, но их численность до недавнего времени оставалась незначительной. Также он отметил, что в районе Сватово российские военные создали огневой мешок для ВСУ.

Ранее ВС РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Копанки, который расположен в Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Вишневого, который также был недавно освобожден, передает «Национальная служба новостей». 

*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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Командование ВСУ направило штурмовиков нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в район населенного пункта Копанки Харьковской области для осуществления контратак. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «3-я отдельная штурмовая бригада вооруженных формирований Украины „Азов“ отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово... На данный момент украинские боевики ведут активные контратакующие действия в районе населенного пункта Копанки», — заявил Марочко ТАСС.  По словам эксперта, присутствие боевиков на сватовско-кременском участке фронта было зафиксировано российскими военнослужащими и до этого момента, но их численность до недавнего времени оставалась незначительной. Также он отметил, что в районе Сватово российские военные создали огневой мешок для ВСУ. Ранее ВС РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Копанки, который расположен в Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Вишневого, который также был недавно освобожден, передает «Национальная служба новостей».  *Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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