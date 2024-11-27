Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам,
«Я проявляю исключительный интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом, которое состоится 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принимаю официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина участвовать в этих важных торжествах», — написал Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России). Он также подчеркнул, что Красная Армия вместе с народами бывшего Советского Союза сыграли решающую роль в разгроме фашизма в ходе Второй мировой войны. По его словам, жители Словакии с уважением относятся к историческим событиям 1944-1945 годов, и высоко ценят помощь, оказанную Советским Союзом. Фицо выразил необходимость сохранения памяти о борьбе против фашизма и поддержания исторической достоверности сведений о войне.
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